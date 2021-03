4 albums de musique contemporaine à écouter en 2021

Lionel Marchetti - Adèle et Hadrien (le livre des vacances) (Optical Sound)

Œuvre discrète et magnifique hommage aux sons anecdotiques du regretté Luc Ferrari, Adèle et Hadrien (le livre des vacances - livre jeunesse) est une touchante évocation du monde secret de l'enfance et des moments d'innocence qui lui sont associés. Long live to Marchetti !

Anne-James Chaton & Andy Moor - Le Journaliste (UnSounds/Metamkine)

Chef-d'œuvre de spoken word hypnotique sur fond de guitare free et subtilement bruitiste de l'ex-The Ex Andy Moor, Le Journaliste est à ce jour le disque le plus abouti et le plus fascinant du poète sonore français Anne-James Chaton.

Guiseppe Ielasi - Stunt (Schoolmap/Import)

Avec Stunt premier d’une série de trois EP, l'Italien Guiseppe Ielasi, initialement un guitariste s’adonnant à la musique électroacoustique depuis 1988, signe un des mini-albums contemporains les plus attachants du répertoire électroacoustique de l'année 2008.

Murcof - The Versailles Session (Leaf/Differ-ant)

Les grandes eaux de Versailles mises en musique par le Mexicain Murcof, alias Fernando Corona, pape de l'electronica symphonique et éthérée, en effet c'est "les grandes eaux". Sortez les mouchoirs !