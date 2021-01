le Tilt Festival de Perpignan

C'est LE festival des arts numériques dans à Perpignan pour qui recherche une activité dans les Pyrénées Orientales : ludique et musical, le Tilt Festival est ouvert à tous publics.

Côté art visuel et multimédia, les curieux pourront découvrir ou redécouvrir une version remixée de THX1138, le fameux film de Georges Lucas mis en musique par Digital Borax. C'est le "ciné-remix". Le slam sera également à l'honneur au cours de cette édition, ainsi que, de manière plus étonnante, les claquettes, puisque le Tilt invite cette année les acclamés Tamago's Urban Tap, une troupe mêlant hip hop, claquette et art numérique !



Pour finir, les intellos seront également servis avec une table ronde autour du phénomène du mash-up, ainsi qu'une réflexion sur "les droits d'auteur et leur rémunération" dans le domaine des arts numériques, intitulée : Mash-up, vjing, remix : quelles créations pour quels droits ?



Quatre jours bien remplis donc, dans la capitale catalane et une nouvelle édition encore une fois pleine comme un oeuf qui s'annonce aussi exigeante que passionnante. Rendez vous du 12 au 15 mars au Mediator de Perpignan, ainsi qu'à l'Institut Jean Vigo, partenaire de l'évènement THX1138, pour la table ronde. Retrouvez tout le programme, horaires et lieux en vidéo ci-dessous ou sur le site du festival.